В Великобритании трех мужчин признали виновными в подготовке теракта

Суд в Великобритании признал виновными трех мужчин, планировавших теракт против еврейской общины Манчестера. Об этом сообщает Sky News.

Виновными судом присяжных были признаны тунисец Валид Саадауи 1987 года рождения и его брат Билель Саадауи 1989 года рождения, а также иракец Амар Хусейн 1973 года рождения. Основными заговорщиками были Саадауи и Хусейн, а Билель знал о планируемом теракте, но не сообщил об этом правоохранителям.

В заявлении заместителя главного констебля полиции Манчестера Роба Поттса говорится, что если бы планы виновных свершились, то нападение стало бы «самым разрушительным и потенциально одним из самых кровавых террористических актов», когда-либо случавшихся в Великобритании.

В публикации отмечается, что мужчины приобрели четыре автомата АК-47, два пистолета, 1200 патронов. Они планировали напасть на один из объектов, который используется еврейской общиной Манчестера.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Пострадали четыре человека. Свидетель происшествия позвонил в скорую помощь и рассказал, как нападавший на автомобиле наехал на людей, после чего нанес одному из них ножевое ранение. По предварительным данным, злоумышленник получил ранение. Жителей попросили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом.

Ранее неизвестные пытались поджечь синагогу в Обнинске Калужской области.