На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа

NBC: участники AmericaFest массово поддержали Вэнса как преемника Трампа
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Участники ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest массово поддержали американского вице-президента Джея Ди Вэнса в качестве кандидата от Республиканской партии на следующих выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал NBC.

Согласно результатам неофициального опроса, кандидатуру Вэнса на следующих выборах президента поддержали 84% участников конференции. За ним следуют госсекретарь США Марко Рубио и губернатор Флориды Рон Десантис — 5% и 3% соответственно.

Журналисты отметили, что вице-президент США также получил публичную поддержку от жены активиста Чарли Кирка Эрики — главы организации Turning Point USA, под эгидой которой прошла конференция AmericaFest.

Вэнс и Рубио рассматриваются как основные претенденты на роль преемника президента США Дональда Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал вице-президента «прекрасным кандидатом» от Республиканской партии на выборах 2028 года. По информации Politico, Рубио в частном порядке признал, что именно Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.

Ранее Карлсон рассказал о противниках выдвижения Вэнса на пост президента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами