В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа

Участники ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest массово поддержали американского вице-президента Джея Ди Вэнса в качестве кандидата от Республиканской партии на следующих выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал NBC.

Согласно результатам неофициального опроса, кандидатуру Вэнса на следующих выборах президента поддержали 84% участников конференции. За ним следуют госсекретарь США Марко Рубио и губернатор Флориды Рон Десантис — 5% и 3% соответственно.

Журналисты отметили, что вице-президент США также получил публичную поддержку от жены активиста Чарли Кирка Эрики — главы организации Turning Point USA, под эгидой которой прошла конференция AmericaFest.

Вэнс и Рубио рассматриваются как основные претенденты на роль преемника президента США Дональда Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал вице-президента «прекрасным кандидатом» от Республиканской партии на выборах 2028 года. По информации Politico, Рубио в частном порядке признал, что именно Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.

