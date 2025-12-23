Медведев рассказал, в каких случаях мигрантов нужно выдворять из России

Мигрант, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению из РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению», — написал он.

23 декабря Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. В Московском авиационном узле идёт эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию, пояснил член Совбеза.

В октябре Медведев заявил, что в российском обществе существует серьезная напряженность из-за ситуации с незаконными мигрантами. В сфере миграционной политики необходимо сводить к минимуму нагрузку на социальную сферу и здравоохранение, которая наблюдается в ряде регионов России.

До этого депутат Госдумы Сергей Чижов сообщил, что мигранты будут платить отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) пять лет, а не три года, прежде чем получать бесплатное медицинское обслуживание в России.

Ранее Медведев рассказал, каким мигрантам нельзя давать гражданство РФ.