В США сообщили о планах Польши войти в G20

Bloomberg: Польша добивается полноправного членства в G20
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша стремится стать постоянным членом «Большой двадцадки» (G20), чтобы представлять в ней «развивающуюся Восточную Европу». Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на министра финансов Польши Анджея Домански.

«Цель Польши — занять место за столом в качестве полноправного члена G-20. Мы хотим быть голосом нашей части Европы», — сказал Домански.

По его словам, Польша хочет представлять в G20 динамично развивающуюся Восточную Европу, в которой «стремительного растет уровень жизни».

Издание отмечает, что страна уже получила приглашение от президента США Дональда Трампа поучаствовать в саммите в 2026 году. Пока неясно, какой будет роль Польши на нем, однако Домански считает, что у страны «есть все шансы» стать частью «двадцадки», так как ее экономика входит в число крупнейших 20 экономик мира, а ВВП на душу населения (с учетом разницы покупательной способности) выше, чем в Японии.

По словам Домански, Польша может привнести в G-20 опыт страны, которая за последнее время пережила «колоссальные преобразования».

В сентябре 2025 года глава МИД Польши Сикорский просил США пригласить Польшу в G20 в 2026 году, когда США будет председательствовать в организации. Также РИА Новости писали, что в случае вступление в состав «Большой двадцатки» Польша станет восьмой страной группы по уровню безработицы.

G20 была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. Сейчас в нее входят 19 государств. G20 не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.

В 2026 году саммит G20 должен состояться в Майами. СМИ сообщали о том, что в США рассчитывают увидеть на нем президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп пообещал пригласить Токаева и Мирзиеева на саммит G20 в Майами.

