Минпросвещения готовит новое вступительное испытание для педвузов

Министр Кравцов: абитуриентов педвузов ждет профильный экзамен с 2027 года

Министерство просвещения РФ планирует ввести профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов с 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, новая мера должна помочь в подготовке мотивированных учителей-предметников и повысить уровень естественно-научного образования.

Как уточнили в Минпросвещения, инициатива была озвучена на заседании Ассоциации развития педагогического образования, которое прошло во вторник.

Кравцов также отметил, что педагогические специальности остаются одними из самых популярных среди поступающих.

До этого Минпросвещения утвердило новые минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026/27 учебный год.

Абитуриентам будет необходимо набрать не менее 40 баллов по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. По физике минимальный порог составляет 41 балл. Самые высокие требования предъявлены к обществознанию (45 баллов) и информатике (46 баллов).

Ранее президент России Владимир Путин высказался о новых требованиях по «отработке» выпускниками медвузов.