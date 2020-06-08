В Элисте в частном доме обнаружены тела трех детей и их матери

Прокуратура Калмыкии начала проверку по факту гибели трех малолетних детей и их матери, тела которых с колотыми ранами были обнаружены в одном из частных домов Элисты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой, рассказали в ведомстве. Дверь в квартиру была закрыта изнутри.

По предварительной версии следствия, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой.

На место происшествия лично выехал прокурор республики Роман Тютюник, сообщили в прокуратуре республики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.