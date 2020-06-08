Срочнику Шамсутдинову предъявили новое обвинение
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.
«Двое выжили. В такой ситуации предъявляется обвинение в покушении на убийство по этому же эпизоду», — рассказал Нагиев.
25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результату погибли восемь человек, еще двое тяжело ранены. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. В настоящее время он находится под стражей. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».
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