Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию позволила россиянам выдержать испытание коронавирусом, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на встрече с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника, которая прошла в режиме видеосвязи.

Глава государства отметил, что россияне «прошли и еще проходят через суровые испытания» и сумели «выдержать их», так как «ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия». При этом Путин отметил, что такие ценности в народе были сформированы историей России.

«Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», — добавил Путин.

По последним данным, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса, вылечились 230 688 пациентов, скончались 5971 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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