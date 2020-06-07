Авиакомпании Британии просят власти отменить двухнедельный карантин для туристов
В Британии авиакомпании British Airways EasyJet и Ryanair обратились к властям с просьбой отменить двухнедельный карантин для туристов. Об этом сообщает газета Express.
Компании отметили, что карантин может негативно сказаться на восстановлении туротрасли после открытия авиасообщения.
В письме к правительству Британии они называют 14-дневный карантин, который начинает действовать с понедельника, 8 июня, «неоправданным и непропорциональным».
British Airways EasyJet и Ryanair добавили, что из-за карантина число въезжающих и выезжающих людей будет очень низким. Они призвали правительство пересмотреть свое решение для стран Евросоюза, поскольку там уровень заболеваемости ниже британского.
Штраф за нарушение карантина составляет $1 266.
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