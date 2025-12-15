Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз ввел санкции в отношении 14 российских физических лиц и организаций

Министры иностранных дел Евросоюза приняли санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Под ограничения попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, а также Международное движение русофилов.

Кроме того, ЕС впервые ввел санкции в отношении гражданина США — бывшего помощника шерифа штата Флорида, которого в Брюсселе обвинили в поддержке России в социальных сетях.

В санкционный перечень также включены генеральный директор Российского совета по международным делам и программный директор клуба «Валдай» Тимофеев, а также Лукьянов и Быстрицкий за связь с Валдайским дискуссионным клубом.

Под ограничения в числе прочих попали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ, дислоцированный в Калининграде, а также украинская журналистка Диана Панченко.

До этого стало известно, что Европейский союз ввел санкции против девяти российских танкеров.

15 декабря глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав министерств иностранных дел стран сообщества заявила, что ЕС внесет в санкционный список еще несколько десятков морских судов в рамках антироссийских рестрикций.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.