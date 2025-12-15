«Чудес не бывает»: олимпийский чемпион о выступлении российских лыжников на Кубке мира

Олимпийский чемпион Александр Легков назвал ожидаемым результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Его слова приводит Sport24.

«Возможно, многие болельщики хотели видеть и Савелия, и Дарью в топ-5, но нужно понимать, что таких чудес не бывает. Для таких результатов нужна большая команда, которая ежегодно приезжает на каждый этап и работает. Это тоже очень сильно влияет на результат. Помимо этого, в Давосе всегда была сложнейшая трасса», — отметил он.

Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

