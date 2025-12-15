На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало уничтожение самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе

Минобороны показало уничтожение переделанного в тяжелый дрон самолета ВСУ
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинского легкомоторного самолета, переделанного в тяжелый дрон-камикадзе. Беспилотник был поражен в районе населенного пункта Родинское в Донецкой народной республике (ДНР), пишет РИА Новости.

Крупногабаритный дрон-камикадзе ВСУ большой дальности E-300 Enterprise уничтожил расчет ударных БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Уточняется, что этот беспилотник способен нести до 300 кг взрывчатки на расстояние до двух тысяч километров.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как российский дрон таранит украинский БПЛА. После чего показаны обломки E-300 Enterprise, лежащие на земле.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался, что срок службы одного украинского тяжелого дрона типа «Баба-яга», который может поднимать грузы около 20-25 кг и использоваться для минирования и сброса боеприпасов, значительно сократился. По его словам, если раньше некоторые «Бабы-яги» совершали по 100 вылетов, то сейчас всего 10-15 вылетов. Военный отметил, что с каждым днем у ВСУ становится все меньше дронов, а на оставшиеся ведется охота. Он сообщил, что сейчас дроны «Баба-яга» уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут.

Ранее бойцы ВС России уничтожили дрон-камикадзе ВСУ автоматом.

