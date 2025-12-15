Германия примет освобожденных белорусских оппозиционеров

Германия примет на своей территории освобожденных белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Виктора Бабарико. Об этом пишет газета Bild.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт рассказал, что страна «заинтересована в укреплении белорусского демократического движения».

«Именно поэтому мы примем двух самых выдающихся политиков, оппозиционных политиков, которые были сегодня заключены в тюрьму», — сказал он.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 граждан из разных стран, осужденных в республике за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Среди них оппозиционеры Мария Колесникова и Виктор Бабарико, нобелевский лауреат Алесь Беляцкий и журналистка Марина Золотова.

В конце октября Лукашенко выразил готовность Белоруссии к диалогу с Евросоюзом и Соединенными Штатами по вопросам достижения договоренностей в рамках глобальных сделок.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.