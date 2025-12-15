Делегации Украины и США приступили ко второму раунду переговоров по соглашению Трампа

В Берлине начался второй раунд переговоров между Украиной и США о мирном соглашении

В Берлине делегации Украины и США приступили ко второму раунду переговоров по мирному соглашению, предложенному американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

«Мирные переговоры по Украине продолжаются второй день в начале решающей недели для Европы», — говорится в публикации.

14 декабря в Берлине прошел первый раунд переговоров США и Украины по мирному плану Трампа. Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

