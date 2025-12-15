Свет в Киеве зимой обещают давать всего на два часа в сутки

Эксперт Попенко: зимой в Киеве может не быть света по 22 часа в сутки

Зимой в Киеве могут ввести экстремально длительные отключения электричества в период морозов — по 22 часа в сутки. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, его слова в Telegram приводит украинское издание «Страна.ua».

По его мнению, если зимой температура в украинской столице упадет ниже -5 ℃, свет в Киеве будут давать всего на два часа в сутки.

«Если мы не придем к мирному энергетическому треку при ближайших морозах -5 ℃, которые нам обещают через неделю-две, Киев будет 20-22 часа без света», — сказал коммунальщик.

Попенко отметил, что дефицит электроэнергии в Киеве уже достиг 70%. Он добавил, что Киевская электроподстанция практически полностью разрушена, поэтому не может нормально снабжать украинскую столицу электричеством.

9 декабря издание Times of Ukraine написало, что значительная часть Киева осталась без электроснабжения в результате масштабных отключений. Как отметили журналисты, без света остались более 70% территории украинской столицы.

Ранее жителей Украины призвали готовиться к периодическим отключениям света зимой.