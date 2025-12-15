На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После ЧП в Петербурге в школах предложили ввести психологическое тестирование

Депутат Крупник после ЧП в Петербурге призвал ввести в школах психтестирование
true
true
true
close
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В школах важно дополнить обычный медосмотр обязательным психологическим тестированием учащихся. Это позволит своевременно определять наличие отклонений, опасных для окружающих, объяснил RT депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

«[Необходимо] смотреть, кто склонен к насилию, к каким-то неоднозначным резким поступкам, может причинить вред себе», — отметил депутат, добавив, что наряду с этим следует в целом развивать службу психологической помощи на базе школ.

Напомним, сегодня с утра стало известно о нападении ученика с ножом на педагога петербургской школы. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идет о школе №191, причем ученик ранил также и себя – его вместе с учительницей увезли на скорой. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В сообщении ведомства уточняется, что учащийся не менее трех раз ударил ножом учительницу.

Позднее стало известно, что жизням экстренно госпитализированных учительницы и напавшего на нее школьника ничего не угрожает.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами