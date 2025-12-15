После ЧП в Петербурге в школах предложили ввести психологическое тестирование

Депутат Крупник после ЧП в Петербурге призвал ввести в школах психтестирование

В школах важно дополнить обычный медосмотр обязательным психологическим тестированием учащихся. Это позволит своевременно определять наличие отклонений, опасных для окружающих, объяснил RT депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

«[Необходимо] смотреть, кто склонен к насилию, к каким-то неоднозначным резким поступкам, может причинить вред себе», — отметил депутат, добавив, что наряду с этим следует в целом развивать службу психологической помощи на базе школ.

Напомним, сегодня с утра стало известно о нападении ученика с ножом на педагога петербургской школы. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идет о школе №191, причем ученик ранил также и себя – его вместе с учительницей увезли на скорой. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В сообщении ведомства уточняется, что учащийся не менее трех раз ударил ножом учительницу.

Позднее стало известно, что жизням экстренно госпитализированных учительницы и напавшего на нее школьника ничего не угрожает.

Ранее в Курске школьник напал на одноклассника с ножом на уроке.