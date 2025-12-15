Евросоюз ввел санкции против российских танкеров

Европейский союз ввел санкции против девяти российских танкеров. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя Евросоюза.

«Главы МИД стран Евросоюза приняли санкции в отношении девяти российских теневых флотов», — отметило агентство.

Кроме того, были одобрены санкции против 14 лиц и организаций.

15 декабря глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав министерств иностранных дел стран сообщества заявила, что ЕС внесет в санкционный список еще несколько десятков морских судов в рамках антироссийских рестрикций.

До этого правительство Швейцарии объявило о присоединении к 19-му пакету санкций ЕС. Новые меры вступили в силу 13 декабря 2025 года.

19-й пакет санкций, введенный Евросоюзом против России в конце октября, предусматривает ограничения, направленные против российских банковских учреждений и операций с использованием криптовалют. Кроме того, в список ограничений были включены свыше сотни танкеров, ходящих под иностранными флагами и задействованных в транспортировке российской нефти. Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

