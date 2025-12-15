Литва выразила готовность вести переговоры с Белоруссией

МИД Литвы: Вильнюс готов к диалогу с Минском на уровне послов по спецпоручениям

Литва готова участвовать в переговорах с Белоруссией по вопросу пограничного урегулирования на уровне послов по особым поручениям. Об этом в эфире радио LRT заявил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис, передает ТАСС.

«Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно такая задача», — сказал он.

До сих пор Вильнюс воздерживался от диалога с Минском на политическом уровне, настаивая на решении всех вопросов на уровне таких ведомств, как пограничные службы. Претензии Литвы к Белоруссии связаны с запуском с территории последней метеозондов с контрабандой, а также с отказом пропускать литовские фуры на родину через границу.

9 декабря белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Литва нагнетает и политизирует ситуацию с метеозондами с контрабандой, которые, по оценкам экспертов, никак не мешают гражданской авиации. По его словам, специалисты проработали этот вопрос и заключили, что обвинения литовцев голословны.

Ранее в СМИ заявили об изменении стратегии Белоруссии по отношению к Литве.