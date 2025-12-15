Москвичам пообещали потепление в конце недели

К концу недели температура в Москве поднимется выше климатической нормы. Об этом заявила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с РЕН ТВ.

Погода в столице заметно изменится, начав переходить к оттепели, заверила специалист.

«Днем во вторник при прохождении теплого атмосферного фронта начнутся осадки, возможны гололедные явления и повышение температуры. Максимальные значения днем достигнут 0°C...+2°C в Москве и –2°C…+2°C по области» , — сказано в сообщении.

В последующие дни сильных Морозов не будет, заверила Позднякова. Ночные температуры будут варьироваться в пределах от –2°C до +3°C , дневные — от –1°C до +4°C.

До этого синоптик, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что к Новому году большая часть территории Европейской России будет в снегу, исключение составят разве что Южный федеральный и Северо-Кавказский округа. В столичном регионе будет относительно тепло, но также с устойчивым снежным покровом, а самые сильные морозы прогнозируются в Якутии.

Ранее синоптик заявил об уходе зимы из Москвы.