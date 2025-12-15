На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали потепление в конце недели

Синоптик Позднякова: температура в Москве превысит норму в конце недели
true
true
true
close
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

К концу недели температура в Москве поднимется выше климатической нормы. Об этом заявила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с РЕН ТВ.

Погода в столице заметно изменится, начав переходить к оттепели, заверила специалист.

«Днем во вторник при прохождении теплого атмосферного фронта начнутся осадки, возможны гололедные явления и повышение температуры. Максимальные значения днем достигнут 0°C...+2°C в Москве и –2°C…+2°C по области» , — сказано в сообщении.

В последующие дни сильных Морозов не будет, заверила Позднякова. Ночные температуры будут варьироваться в пределах от –2°C до +3°C , дневные — от –1°C до +4°C.

До этого синоптик, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что к Новому году большая часть территории Европейской России будет в снегу, исключение составят разве что Южный федеральный и Северо-Кавказский округа. В столичном регионе будет относительно тепло, но также с устойчивым снежным покровом, а самые сильные морозы прогнозируются в Якутии.

Ранее синоптик заявил об уходе зимы из Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами