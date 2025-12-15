В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя бомбами

Ural Mash: у института в Екатеринбурге задержали мужчину с самодельными бомбами

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали мужчину, у которого при себе были три самодельные бомбы. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел в выходные рядом с Уральским юридическим институтом. Во время обхода района Эльмаш, где расположено учебное заведение, патрульные заметили подозрительного человека. Стражи порядка остановили мужчину и при осмотре его рюкзака обнаружили взрывные устройства. После этого они вызвали на место опергруппу.

«Задержанному 22 года, возбуждено уголовное дело за покушение на теракт», — говорится в материале.

9 декабря в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что с начала текущего года в России предотвратили 273 теракта. Более того, специалисты изъяли 200 переносных ракетных комплексов, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. взрывных устройств.

Также были заблокированы счета свыше 5,5 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма. У злоумышленников конфисковали более 490 млн рублей.

Ранее в Туле задержали мужчину, пытавшегося взорвать предпринимателя.