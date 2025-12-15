Стало известно, что США приглашены на переговоры ЕС и Украины

Reuters: США также приглашены на переговоры лидеров ЕС и Зеленского 15 декабря

Представители США также приглашены на переговоры между лидерами Евросоюза (ЕС) и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые запланированы на понедельник, 15 декабря. Об этом пишет Reuters.

«США также приглашены на сегодняшние переговоры между европейцами и президентом Украины Зеленским», — говорится в публикации.

14 декабря в Берлине в ведомстве канцлера стартовали переговоры по урегулированию украинского кризиса при участии специального посланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча продолжалась пять часов. Позднее Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. Стороны договорились продолжить переговоры на следующий день.

Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. По словам украинского лидера, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами правки к мирному плану Трампа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский предложил отказаться от членства Украины в НАТО с одним условием.