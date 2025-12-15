На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа стоимость пластических операций звезды «Кривого зеркала» Александра Морозова

Хирург Пархоменко: Александр Морозов потратил на пластику около 2 млн рублей
morozov_artist/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пластический хирург Николай Пархоменко рассказал «Газете.Ru», что артист «Кривого зеркала» Александр Морозов мог потратить на операции по изменению внешности примерно 2 млн рублей.

Пархоменко отметил, что Морозов поэтапно менял тело и лицо у пластического хирурга. Он считает, что в клинике, куда обращался юморист, ему подобрали технологии и методики согласно его запросу. Такой многоуровневый протокол составляется индивидуально, но, предположительно, каждая из операций обошлась артисту в 250 тысяч рублей и выше.

«Обычно процесс начинается с бариатрической операции, стоимость которой в среднем составляет от 250 тысяч рублей. После стабилизации веса наступает этап реконструкции тела, который является наиболее сложным. Удаление избытков кожи после массивной потери веса — это, как правило, серия крупных вмешательств: брахиопластика (удаление лишней кожи в области рук), абдоминопластика (но чаще пациентам после массивного похудения проводят операцию «бодилифт» - удаление избытком кожи с живота, боков и спины), мужская маммопластика (коррекция области груди). Каждая из этих операций может оцениваться от 300 тысяч рублей. Коррекция лица, включающая подтяжку и блефаропластику, добавляет в бюджет еще порядка 500 - 800 тысяч», — рассказал хирург.

Также Александр Морозов рассказывал, что делал интимную пластику и вставлял новые зубы. Услуги стоматолога стоили 2 млн рублей.

Ранее Александр Морозов показал лицо после похудения и пластики.

