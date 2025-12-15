Кадыров порассуждал о своей старости

Глава Чечни Кадыров признался, что не хотел бы дожить до старости

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не хотел бы жить долго. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный» в Telegram-канале.

Кадыров напомнил о слухах, касающихся его здоровья. Если верить им, отметил глава Чечни, то он не доживет до старости. При этом Кадыров подчеркнул, что и сам не хотел бы становиться старым человеком.

«Я бы не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — сказал он.

При этом Кадыров отметил, что обладает «отменным здоровьем».

В 2026 году Кадырову исполнится 50 лет.

СМИ не раз сообщали об «исчезновении» главы Чечни. Эти публикации обычно связаны со слухами о болезни Кадырова, которые ходят как минимум с 2019 года. Например, летом 2023-го издания со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что глава Чечни находится в критическом состоянии и не разговаривает из-за проблем с почками.

Сам Кадыров информацию о проблемах со здоровьем всегда опровергал. Так, в мае 2025 года он опубликовал видео с размышлениями о слухах насчет болезни. Чиновник призвал «не тратить жизнь на пустое, суету и бессмысленные разговоры, но наполнять ее искренностью и благодатью».

Ранее Кадыров выложил фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции.