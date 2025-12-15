На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров порассуждал о своей старости

Глава Чечни Кадыров признался, что не хотел бы дожить до старости
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не хотел бы жить долго. Его слова приводит ЧГТРК «Грозный» в Telegram-канале.

Кадыров напомнил о слухах, касающихся его здоровья. Если верить им, отметил глава Чечни, то он не доживет до старости. При этом Кадыров подчеркнул, что и сам не хотел бы становиться старым человеком.

«Я бы не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — сказал он.

При этом Кадыров отметил, что обладает «отменным здоровьем».

В 2026 году Кадырову исполнится 50 лет.

СМИ не раз сообщали об «исчезновении» главы Чечни. Эти публикации обычно связаны со слухами о болезни Кадырова, которые ходят как минимум с 2019 года. Например, летом 2023-го издания со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что глава Чечни находится в критическом состоянии и не разговаривает из-за проблем с почками.

Сам Кадыров информацию о проблемах со здоровьем всегда опровергал. Так, в мае 2025 года он опубликовал видео с размышлениями о слухах насчет болезни. Чиновник призвал «не тратить жизнь на пустое, суету и бессмысленные разговоры, но наполнять ее искренностью и благодатью».

Ранее Кадыров выложил фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами