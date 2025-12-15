В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу города

В Реутове завершилось прощание с главой города Науменко, погибшим в ДТП

В Реутово в Московской области завершилось прощание с главой города Филиппом Науменко, погибшим в результате ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы простились с Филиппом Анатольевичем Науменко», — написал Воробьев, опубликовав несколько фотографий с траурной церемонии.

По его словам, уход Науменко стал большой потерей. Воробьев назвал его отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем, а также прекрасным человеком, преданным делу. В последние два года Науменко руководил городским округом Реутов, уточнил губернатор.

7 декабря Филипп Науменко попал в ДТП в Нижегородской области. По предварительной информации, служебный автомобиль, в котором он находился, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», после чего машина перевернулась. За рулем находился 28-летний мужчина.

Науменко госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в состоянии комы. У него диагностировали переломы грудной клетки и височной кости. 13 декабря чиновника не стало.

Он возглавлял город с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост замглавы по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря 2025 года ему исполнилось бы 40 лет.

Ранее бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве.