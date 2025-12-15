На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разведка предупредит британцев о растущей угрозе от РФ

Глава Ми-6 Метревели заявит о растущей угрозе от России
true
true
true
close
MI6

Глава британской секретной разведывательной службы Ми-6 Блейз Метревели 15 декабря 2025 года обратится к нации и предупредит своих сограждан о том, что «линия фронта находится повсюду», а Великобритания сталкивается с якобы растущей угрозой со стороны России. Об этом пишет CNN.

Ожидается, что в своей речи в штаб-квартире MI6 в Лондоне Метревели расскажет об угрозах, стоящих перед Великобританией, «включая технологические сбои, манипулирование информацией и терроризм», написало издание. Также она отметит «острую угрозу», которая якобы исходит от России и от других стран.

«Экспорт хаоса — это не недостаток, а особенность российского подхода к международному взаимодействию; и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока данный подход не изменится», — эту фразу, как ожидается, скажет Блейз Метревели.

Кроме того, новая глава британской разведки собирается подчеркнуть важность освоения технологий как в лабораториях, так и в «полевых условиях». Завершит свою речь Метревели словами о важности человеческого фактора в борьбе с угрозами Великобритании.

Отметим, что Блейз Метревели заняла пост главы Ми-6 1 октября 2025 года, став первой женщиной за 116-летнюю историю существования службы.

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал страны, которые входят в блок, перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия готова письменно зафиксировать отсутствие агрессивных планов против стран Евросоюза и НАТО.

Ранее в Британии услышали «стук войны в двери Европы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами