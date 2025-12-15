Глава британской секретной разведывательной службы Ми-6 Блейз Метревели 15 декабря 2025 года обратится к нации и предупредит своих сограждан о том, что «линия фронта находится повсюду», а Великобритания сталкивается с якобы растущей угрозой со стороны России. Об этом пишет CNN.

Ожидается, что в своей речи в штаб-квартире MI6 в Лондоне Метревели расскажет об угрозах, стоящих перед Великобританией, «включая технологические сбои, манипулирование информацией и терроризм», написало издание. Также она отметит «острую угрозу», которая якобы исходит от России и от других стран.

«Экспорт хаоса — это не недостаток, а особенность российского подхода к международному взаимодействию; и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока данный подход не изменится», — эту фразу, как ожидается, скажет Блейз Метревели.

Кроме того, новая глава британской разведки собирается подчеркнуть важность освоения технологий как в лабораториях, так и в «полевых условиях». Завершит свою речь Метревели словами о важности человеческого фактора в борьбе с угрозами Великобритании.

Отметим, что Блейз Метревели заняла пост главы Ми-6 1 октября 2025 года, став первой женщиной за 116-летнюю историю существования службы.

11 декабря 2025 года генсек НАТО Марк Рютте призвал страны, которые входят в блок, перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия готова письменно зафиксировать отсутствие агрессивных планов против стран Евросоюза и НАТО.

Ранее в Британии услышали «стук войны в двери Европы».