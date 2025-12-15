На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перевозивший топливо грузовой поезд сошел с рельсов в Таджикистане

ТЖД: на юге Таджикистана грузовой поезд сошел с рельсов из-за оползня
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Грузовой поезд сошел с железнодорожных рельсов в Яванском районе Хатлонской области на юге Таджикистана. Об этом пишет портал «Азия плюс» со ссылкой на ГУП «Таджикская железная дорога» (ТЖД).

Как рассказали в компании, сход вагонов с топливом с рельсов произошел 14 декабря из-за оползня, повредившего железнодорожное полотно. В результате происшествия поезд опрокинулся и загорелся.

«Никто не пострадал», — подчеркивается в публикации.

По информации журналистов, на место ЧП выезжало руководство ТЖД и специальная рабочая группа. В том числе специалисты должны были установить все обстоятельства случившегося.

13 декабря в Пензенской области два локомотива, транспортирующие 23 цистерны с мазутом, сошли с рельсов. Из-за этого произошел разлив топлива, движение на железнодорожной станции Чаис приостановили. На место происшествия прибыли экологи. Предварительно, площадь загрязнения составила 750 квадратных метров.

Всего к ликвидации последствий ЧП привлекли около 300 специалистов. Они задействовали четыре восстановительных поезда и другую спецтехнику.

Ранее три вагона с бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области.

