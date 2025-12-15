На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долиной нашли замену в новогоднюю ночь

Певицу Долину в московском ресторане заменили на Варум
Юрий Кочетков/РИА Новости

Певице Ларисе Долиной нашли замену в новогоднюю ночь в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в новогоднюю ночь средняя цена билета на выступление звезды первой величины, включая праздничный ужин, составит 150 тыс. руб. Максимальная цена за билет — в вип-ложе подмосковного КЦ «Барвиха», где споют Григорий Лепс, Полина Гагарина и Теона Контридзе — 285 тыс. руб. Наиболее демократичную цену предлагает ресторан «Рассольников», где выступят «Бурановские бабушки» — от 17 тыс. руб.

В ресторане «Пушкин» вместо Ларисы Долиной выступит Анжелика Варум. Она споет в течение 40 минут, ее гонорар составит от 4 до 6 млн руб.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

