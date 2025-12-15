На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине снизился уровень доверия к США и НАТО

КМИС: уровень доверия граждан Украины к США и НАТО резко снизился
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине резко снизился уровень доверия граждан к НАТО и США. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, уровень доверия украинцев к США и НАТО за год снизился до 21% и 34% соответственно.

«США доверяют 21% (снижение с 41% в декабре 2024 года), не доверяют — 48% (рост с 24% в декабре 2024 года) ... В случае НАТО — 34% доверяют организации (снижение с 43% в декабре 2024 года), а 41% не доверяет (рост с 25%)», — говорится в сообщении.

Еще 32% и 25% респондентов соответственно не смогли определиться с ответом. Опрос проводился с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в слабой позиции из-за ситуации политическими разногласиями в стране, это поможет ускорить процесс урегулирования конфликта.

2 декабря депутаты от партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко вновь заблокировали трибуну Верховной рады и потребовали отставки всего правительства страны. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, парламентарии скандируют: «Правительство — вон».

Ранее на Украине раскрыли, кто придет к власти вместо Зеленского.

