Посол Венесуэлы рассказал о первой встрече Путина и Уго Чавеса

Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес рассказал анекдот о том, как президент России Владимир Путин чуть не показал бывшему венесуэльскому лидеру Уго Чавесу дзюдо во время их первой встречи в 2000 году на полях ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Это история о том, как Уго Чавес заметил, в какой спортивной форме президент Путин находится, увидев его в ООН, и спросил: «Как твое дзюдо?» А Путин [в ответ] сказал ему: «Ну, если хочешь, я покажу тебе здесь немного своего дзюдо», — поделился дипломат.

По словам Веласкеса, Чавес тогда сказал Путину, что выронил свою фразу не для того, чтобы «увидеть» дзюдо.

Посол добавил, что когда он видится с директором латиноамериканского департамента МИД РФ Александром Щетининым, они очень часто вспоминают эту историю.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает президента республики Николаса Мадуро. Директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин отметил, что республика в настоящий момент «подвергается неприкрытому политическому давлению и военному шантажу».

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.