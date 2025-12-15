На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол Венесуэлы рассказал о первой встрече Путина и Уго Чавеса

Посол Венесуэлы рассказал анекдот, как Путин чуть не показал Чавесу дзюдо
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес рассказал анекдот о том, как президент России Владимир Путин чуть не показал бывшему венесуэльскому лидеру Уго Чавесу дзюдо во время их первой встречи в 2000 году на полях ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Это история о том, как Уго Чавес заметил, в какой спортивной форме президент Путин находится, увидев его в ООН, и спросил: «Как твое дзюдо?» А Путин [в ответ] сказал ему: «Ну, если хочешь, я покажу тебе здесь немного своего дзюдо», — поделился дипломат.

По словам Веласкеса, Чавес тогда сказал Путину, что выронил свою фразу не для того, чтобы «увидеть» дзюдо.

Посол добавил, что когда он видится с директором латиноамериканского департамента МИД РФ Александром Щетининым, они очень часто вспоминают эту историю.

До этого в МИД РФ заявили, что Россия солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает президента республики Николаса Мадуро. Директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин отметил, что республика в настоящий момент «подвергается неприкрытому политическому давлению и военному шантажу».

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами