Ветврач оценил решение позволить россиянам брать питомцев в салон самолета

Ветврач Уражевский: перелет питомца на соседнем кресле в самолете снизит стресс
Разрешение брать с собой питомца в салон самолета позволит значительно снизить уровень его стресса от перелета, считает кинолог, ветврач Владимир Уражевский. В беседе с НСН он назвал это хорошим шагом, но предупредил, что готовить животное к перелету все равно нужно заранее.

Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что авиакомпания «Победа» разрешила перевозить домашних животных в салоне самолета. По мнению ветврача, принять такое решение нужно было уже давно – оно станет примером для других авиакомпаний, которые могут также рассмотреть такой вариант перевозки домашних животных.

«Раньше можно было до семи килограммов, кошек иногда не пускали на рейс, потому что раскормили котенка. Есть и маленькие собаки, которые из-за любви хозяев немного раскормлены, — отметил Уражевский. — Когда животное будет рядом с хозяином, стресса будет меньше».

Однако даже к перелету в соседнем кресле рядом с хозяином питомца нужно подготовить, предупредил ветеринар. В частности, важно социализировать животное, чтобы снизить стресс. Так, многие россияне, приобретая небольшую собачку, редко выводят ее на улицу, что правильно с точки зрения защиты от инфекций. Однако важно учитывать, что характер животного формируется в период с двух до трех месяцев – после перевоспитать собаку будет очень сложно. Поэтому важно брать ее с собой периодически в общественные места, возить к друзьям, родственникам, разрешать гостям контактировать с питомцем ― в этом случае он социализируется и будет меньше стрессов при необходимости перелета.

«К переноске животное тоже должно привыкнуть, там должна быть привычная подстилка, его игрушка, также надо собаку покормить там, заранее приучать», --― добавил ветеринар.

Напомним, перевозить питомцев в салонах самолетов «Победа» можно только при покупке билета, стоимость начинается от 4999 рублей. Питомец при этом должен быть в переноске, а его вес не должен превышать 15 кг.

Ранее самолет назвали самым рискованным для животных видом транспорта.

