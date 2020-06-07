Путин подчеркнул важность сохранить уникальное наследие Карелии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранить уникальное наследие Карелии, пишет ТАСС.
«Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона», — сказал Путин.
Президент добавил, что Карелия обладает большим потенциалом развития и широким спектром возможностей для привлечения инвестиций.
8 июня Карелия отмечает день Республики.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Повод поехать: самые загадочные места России по версии китайцев