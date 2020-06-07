В Алтайском крае разрешили заниматься спортом на улице и посещать зоопарки

Жителям Алтайского края разрешили заниматься спортом на улице, посещать зоопарки и проходить плановые медосмотры. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Алтайский край выполняет Методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также отменяется обязательная самоизоляция для прибывающих из других регионов, разрешается работа санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии, и торговля непродовольственными товарами.

В Алтайском крае коронавирусом заразились 2319, выздоровели 1096, погибли 14 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.