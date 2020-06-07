В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве 12-летней девочки

В Красноярском крае полиция задержала второго подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, сообщает Следственный комитет.

«По результатам проведения генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей, была установлена причастность к совершению преступлений 19-летнего жителя поселка Нижняя Тея», — говорится в сообщении.

Подозреваемый частично признал вину на допросе.

30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края пропала 12-летняя девочка. Через два дня труп девочки был найден в пожарном колодце. Тогда же был задержан 25-летний местный житель, признавший вину.

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