В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 40 тысяч

В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 40 тыс., пишет BBC.

«День, когда число смертей превысило 40 тысяч, стал днем скорби для всех нас», — приводятся слова министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока.

Хэнкок заявил, что относительно высокие показатели смертности «побуждают удвоить решимость в борьбе против вируса».

В Великобритании коронавирусом заразились больше 283 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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