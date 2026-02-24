Кошмар или заслуженный итог? Справедлива ли победа американской фигуристки Лью на Играх

Золотую медаль на зимних Олимпийских играх — 2026 завоевала американская фигуристка Алиса Лью. О том, в чем обвинили спортсменку после победы, как она смогла обойти конкуренток и можно ли назвать подобный исход заслуженным для всех участниц борьбы за золото — в обзоре «Газеты.Ru».

Американская фигуристка Алиса Лью увезла с Олимпиады в Милане две золотые медали — командного и личного турнира. В «личке» она набрала в общей сумме 226,79 (из которых 150,20 балла — это произвольная программа) и уверенно шагнула на первую ступень пьедестала. Второй стала японка Каори Сакамото (224,90 в общей сумме и 147,67 балла в произвольной программе), замкнула тройку сильнейших еще одна фигуриста из Японии Ами Накаи, которая лидировала после короткой программы, у нее на счету 219,16 балла и 140,45 балла соответственно. Россиянка Аделия Петросян, выступавшая (как и все 13 российских спортсменов на этих ОИ) в нейтральном статусе, стала шестой — 214,53 балла и 141,64 балла.

И после этих результатов начался кошмар. Комментарии в различных социальных сетях российского сегмента фактически взорвались — и далеко не в положительном ключе. «Позор», «ужасно», «не заслужила», «и это Олимпийские игры?!», «это кошмар» — и в различных вариациях этого посыла.

Победу Лью называли чуть ли не самой незаслуженной и кошмарной за всю историю Олимпийских игр (а США, кстати говоря, забрали первое золото в женском личном турнире с 2002 года). Алисе вменялись все грехи — и катает она тяжело, и контент у нее слабейший (да, у нее есть каскад тройной флип + двойной тулуп, но каскад с двойным есть и у Сакамото, и у Петросян), и элементы ультра-си она не прыгает, и медаль ей якобы была не нужна. Последнее — это ее собственные слова, сказанные после победы, но едва ли им можно верить на сто процентов.

«Золотая медаль? Мне это не нужно. А вот сцена мне была нужна, и я ее получила, поэтому в любом случае все было хорошо, как бы ни сложилось. Даже если бы я упала на каждом прыжке, я все равно каталась бы в этом платье. Я должна была устроить шоу для зрителей», — приводит слова Лью National Public Radio.

Платье, кстати, тоже было предметом для критики — каталась Алиса в золотом.

Негативных комментариев было очень и очень много. Конечно, были и те, кто радовался победе американки, но такие заявления моментально пропадали под сотнями негативных комментариев. Не нравился и ее стиль катания, который сама фигуристка описывает как «легко и играючи». Алиса на главный старт четырехлетия выходила спокойно в отличие от своих соперниц. И да, конечно, ее контент послужил поводом для обсуждения в контексте якобы деградации женского фигурного катания — об этом, к примеру, пишет «Чемпионат», где вышла статья под названием «Олимпийская деградация. Почему победа американки Лью — это крах женской одиночки».

И если сравнивать с прошлой Олимпиадой, то действительно можно сказать, что женское фигурное катание действительно сделало шаг назад. Тогда Анна Щербакова набрала в общей сумме 255,95 балла, Александра Трусова — 251,73 балла, а Сакамото — 233,13 балла, то есть, на восемь баллов больше, чем она набрала сейчас. И да, российские фигуристки на Олимпиаде в Пекине прыгали россыпь четверных прыжков и побеждали (или не побеждали, но были близки). Однако тут есть один интересный момент: и на ОИ-2022, и на ОИ-2026 на элементы ультра-си зашли лишь по три фигуристки. Суть в том, что на этой Олимпиаде эти элементы ультра-си (куда входят четверные прыжки и тройной аксель) совершенно не были залогом победы: Петросян зашла на четверной тулуп, но упала, американка Эмбер Гленн дважды выполнила тройной аксель, но в короткой сорвала тройной риттбергер и ошиблась на нем же во втором прокате, а Накаи с тройным акселем лидировала после короткой программы, но допустила помарки в произвольной, что отбросило ее на третье место.

У Алисы Лью — действующей чемпионки мира — не было элементов ультра-си, но была стабильность и хорошие компоненты. И при всех разговорах о «незаслуженном золоте» хочется задать только один вопрос — хорошо, а кто это золото заслужил?

Часто в комментариях, которых действительно было очень много на разных площадках, проскальзывали мнения, высказанные разными словами, но с одним посылом. Люди возмущались, мол, как же так, что, к примеру, у Евгении Медведевой два серебра, у Александры Трусовой нет золотой медали, а у Лью аж два золота! Складывается ощущение, что Алиса отобрала эти золотые медали лично у них, а ведь Олимпиаду в 2018 году она, вероятно, видела лишь по телевизору, а через четыре года стала седьмой по общей сумме.

Все приходили к одной мысли — а вот если были бы русские девочки с четверными прыжками, то ни о какой Лью речи бы не шло! Размышлять о справедливости или несправедливости отстранения российских фигуристов — дело гиблое, но один из комментаторов на это возразил достаточно мудро: но ведь была русская девочка с четверными! И что? Сорванный четверной тулуп и шестое итоговое место. Аделии Петросян, конечно, стоит отдать должное, как и Петру Гуменнику, — фигуристы выдержали колоссальное давление и показали то, на что были способны в сложившихся обстоятельствах. Можно было бы порассуждать, а что было бы, если бы Петросян-таки прыгнула один или два четверных (она сама говорила, что тренировала два), но история не терпит сослагательного наклонения.

Поэтому стоит вернуться к озвученному ранее вопросу: а кто же тогда был достоин этого золота? Изначально, еще до старта Олимпиады, фавориткой — однозначной и главной — называли Сакамото. В целом, это неудивительно — японка стабильная, ее компоненты действительно высокие (если брать в среднем по сравнении с той же Лью, то вторая оценка Каори почти всегда оказывалась выше при практически идентичной технической заявке). И Сакамото, которая проводит последний сезон в карьере, действительно должна была победить — если бы не каскад, который она сорвала в произвольном прокате. Ее отставание от Лью — меньше двух баллов, и если бы она прикрепила хоть какой-нибудь прыжок, пусть даже одинарный, то обойти Алису она могла бы с очень большой долей вероятности.

Так почему же Алиса Лью в итоге обошла всех и можно ли назвать ее победу справедливой?

Вторая оценка и ее значимость

Начать нужно с самой оценки и ее составляющих: техники и компонентов. Если с техникой все относительно понятно: необходимо выполнить прыжок или сделать хореографический элемент и получить надбавки за его исполнение. У каждого элемента есть базовая стоимость: если была совершена ошибка, то от этой базовой стоимости отнимаются баллы, равнозначные этой ошибке (к примеру, при падении с прыжка от базовой стоимости отнимается половина); если элемент был выполнен чисто, то к базовой стоимости прибавляются GOE (+5). Эта прибавка может варьироваться в зависимости от качества элемента.

Вторая оценка — это компоненты, оценка артистизма и качества скольжения. Если говорить совсем грубо — компоненты должны отражать то, как была презентована программа. Однако — так или иначе — в фигурном катании вторая оценка во многом зависит не только от того, что показал сам спортсмен на льду, но и от того, какие у него достижения, какая федерация стоит за его спиной. На сегодняшний день в этом виде столпов два — Япония и США, у которых, в свою очередь, есть фавориты внутри своих федераций.

Прямо об этом никто не скажет, но частично компоненты работают как старая поговорка из института: сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Вообще, если сравнивать компоненты в произвольной программе у Сакамото и Лью, то там следующее: американка получила 72,46, а японка — 74,84. И это при сорванном каскаде (тут стоит указать, что при проблемах с техникой вторая оценка тоже снижается). За 70+ на Олимпиаде за компоненты никто больше не получил: была близка Моне Чиба (69,42), дальше шли американки Эмбер Гленн и Изабо Левито. Накаи, которая в итоге взяла бронзу, во второй оценке получила 67,92, а Петросян, которая по этому показателю откатилась аж на 12-е место (при третьей оценке за технику), набрала 65,71 балла.

Если говорить кратко: фигурист может уступить конкуренту по технической базе, но обыграть его за счет компонентов. И такое не является редкостью в фигурном катании.

Это, в первую очередь, ответ на вопрос, каким образом Алиса смогла обойти фигуристок с элементами ультра-си. Однако тут опять же стоит указать, что и обе трикселистки (и Гленн, и Накаи), и Аделия с четверным тулупом задачу эту облегчили. И можно вспомнить еще и драму четырехлетней давности в женском турнире Олимпиады-2022, которая ярко и отчетливо показала — недостаточно заявлять пять четверных прыжков в одну программу, нужно еще не падать в короткой и прыгать чисто в произвольной. Ведь если бы дело было только в количестве элементов ультра-си, Александра Трусова увезла бы из Пекина золото, а не нервный срыв .

Психология и командный турнир Олимпиады

«Мне очень жаль Илью Малинина. Его сильно вымотал командный турнир. Он ведь откатал там две программы. Странно, что американцы не поняли, что своих одиночников нужно беречь», — сказала в комментарии Sport24 Татьяна Тарасова после того, как американский фигурист-одиночник Илья Малинин развалил свою произвольную программу в личном турнире Олимпиады.

Это высказывание справедливо не только к Малинину, чья драма в личном турнире стала чуть ли не главным событием этих Олимпийских игр. В фигурном катании так точно. Конкретно сам Илья, конечно, к развязке женского одиночного катания отношения не имеет, но его пример очень ярко высвечивает проблемность проведения «командника» перед «личкой».

Итак, командный турнир открывал Олимпийские игры для фигуристов. Его структура строится так: сборные должны представить по две программы (короткую и произвольную) во всех четырех видах, по итогам которых распределяются баллы, складывающиеся в общую сумму. После короткой программы из десяти команд остается половина. При этом сборные имеют право сделать только две замены. Показать это проще всего на примере — возьмем сборную США, которая и выиграла золотые медали. На лед тогда вышли: Илья Малинин (обе программы), Алиса Лью (короткая программа), Эмбер Гленн (произвольная программа), спортивная пара Элли Кам / Дэниел О'Ши (обе программы) и танцевальный дуэт Мэдисон Чок / Эван Бейтс (обе программы). Замена была сделана только одна: в женском одиночном катании. Американцы могли заменить, к примеру, Малинина, или своих танцоров. Однако борьба со сборной Японии была слишком напряженной, и рисковать с заменами не стали, оставив лидеров.

Самое интересное заключается в том, что и Чок / Бэйтс, и Малинину катать в личном турнире необходимо было буквально почти сразу же. Итог любопытный: танцевальный дуэт проиграл Гийому Сизерону и его новой партнерше Лоранс Фурнье-Бодри, которые вместе выступают только один сезон, а Малинин хоть и выиграл короткую программу, но развалил произвольную так, что оказался в итоге на восьмом месте. Представить такое до старта Олимпиады в Милане было совершенно невозможно, золото Ильи казалось незыблемым. Интересно, что потом в одном из своих интервью сам фигурист признается, что давление и заранее повешенная на шею золотая медаль слишком сильно на нем сказались.

Про то, что Лью катала только одну программу, уже было указано. Она вышла на лед в короткой, а вот Сакамото выступила в обеих программах, сборная Японии не рискнула ее заменить — хотя вряд ли Накаи с акселем, и Чиба опустились бы совсем уж низко. Стоит указать, что Олимпиада — это главный старт четырехлетия, и выступление на нем изматывает как морально, так и физически. А тут Каори — опять же, главной фаворитке личного турнира — пришлось катать аж четыре программы, которые забирают силы и эмоции. Выдать прокаты чисто в таких условиях — это достаточно сложно, пусть и давление на Сакамото было явно меньше извне в сравнении с тем же Малининым, но сложно сказать, насколько сильно она давила сама на себя с ожиданиями. Конечно же, ей явно хотелось завершить свою достаточно яркую карьеру с золотом главного турнира.

А вот Алиса сама на себя давила вряд ли. Конечно, нельзя судить только по картинке, не зная, что происходит внутри у человека, но такой вывод можно сделать по перипетиям карьеры американки. После Олимпиады в 2022 году Лью, огромное влияние на карьеру которой имел ее отец и тренер Артур Лью, выиграла бронзу чемпионата мира (на тот момент Россия уже была отстранена) и объявила о завершении карьеры. Тогда ей было всего 16 лет.

«Я каталась на коньках каждый день, когда мне было 13 и 14 лет, так что это было очень необычное детство. В детстве ты не совсем понимаешь, чего хочешь. Катание на коньках больше похоже на ответственность или даже на бремя», — говорила спортсменка в интервью CNN.

Однако уже в 2024 году она вернулась, но сделала это на собственных условиях: она отказалась от работы с отцом, набрала собственную команду и теперь диктовала условия по поводу того, сколько времени она будет уделять тренировкам. Это дало свои плоды: в 2025 году она выиграла чемпионат мира и финал Гран-при, а потом завоевала и две олимпийские золотые медали. Сейчас Лью 20 лет.

И разница между двумя спортсменками в психологическом аспекте была видна достаточно ярко. Перед своим выступлением Алиса не выглядела взволнованной, словно ей действительно просто хотелось «отжечь», повеселиться самой и повеселить публику. У Каори все было наоборот — обычно уверенная в себе японка не могла сдержать волнение в себе, по ее лицу было видно, насколько напряженной она выходит на обе программы. И, вероятно, именно эта напряженность, а также усталость после командного турнира вылились в грубую ошибку, когда Сакамото не смогла прикрепить второй прыжок к тройному флипу. На первый взгляд кажется, что именно фигуристки оказались в более выгодном положении — у них было время отдохнуть между командным и личным турнирами, но нельзя исключать, что ожидание тоже могло сказаться негативно.

А может это был просто не день Сакамото, которая плакала после своего серебра, закрыв лицо руками.

Фаворит никогда не выигрывает

Есть расхожая фраза: «На Олимпиаде фаворит никогда не выигрывает».

Подтверждения можно найти почти на каждой Олимпиаде. Трудно причислять к этому, конечно, историю Камилы Валиевой, которая на личный турнир вышла под колоссальным давлением из-за истории с допингом, но вот не вспомнить противостояние Евгении Медведевой, считавшейся лидером цикла, и только-только вышедшей из юниоров Алины Загитовой, конечно, нельзя. Классика фигурного катания. Невольно вспоминаются и истории из гимнастики: лето 2021 года (Олимпиада-2020 была сдвинута на год из-за пандемии коронавируса), российские гимнастки Дина и Арина Аверины, проигранное золото и возникший скандал. В 2016 году художественная гимнастка Маргарита Мамун забрала медаль высшей пробы, опередив Яну Кудрявцеву, которая считалась фавориткой...

Нельзя говорить, что Сакамото проиграла потому, что была фавориткой. Но давление, которое ложится на фаворитов, тут тоже наверняка сыграло роль.

В 2026 году это «правило» вообще сработало в трех видах фигурного катания из четырех: Чок и Бэйтс проиграли Сизерону и Фурнье-Бодри (здесь, конечно, можно пуститься в размышления, кто из них был главным фаворитом, но американцы — лидеры этого уже почти завершившегося цикла, в то время как Сизерон и Бодри только-только встали в пару), Малинин оказался на восьмой строчке, а Сакамото уступила Лью. Переломили это только японские парники, хотя тоже висели на волоске: Рику Миура и Рюити Кихара шли пятыми после короткой программы, но в произвольном прокате побили мировой рекорд (принадлежавший ранее, кстати говоря, россиянам Александру Галлямову и Анастасии Мишиной) и уверенно забрали золото.

Незадолго до старта Олимпийских игр в TikTok завирусился тренд — российские фанаты, мечтавшие видеть Петросян на пьедестале, начали массово делать видео, говоря, что Алиса Лью — их фаворитка, ей пелись хвалебные оды, говорилось, какая она замечательная, и все с отсылкой на то, что фаворит все еще не выигрывает. Но их усилия пропали даром.

Конечно, Алисе отчасти повезло. Но эта ситуация, когда победу приносят не сверхвыдающиеся усилия, а собственная стабильность плюс ошибки конкурентов – не признак деградации целого вида, а совершенно нормальная для спорта история. Сборная России по футболу вышла на Евро-2008, где потом взяла бронзу, во многом благодаря провалу англичан. «Рубин» явно не был самой сильной командой России в 2008-м, но выгрызал свои очки стабильнее конкурентов (а «Зенит» в позапрошлом году стал чемпионом только после осечки «Динамо» в последнем туре). Теннисистка Динара Сафина когда-то полгода была первой ракеткой мира, при этом ни разу не победив в турнирах Большого шлема. Ландо Норрис в 2025-м выиграл чемпионат «Формулы 1», хотя многие не считают его лучшим гонщиком мира. Список можно продолжать очень долго.

Победа Алисы Лью на Олимпиаде может нравиться или не нравиться, но есть факт: фигуристка показала два чистых выступления (пусть и не с тем контентом, к которому привык избалованный четверными прыжками российский зритель) и не совершила тех ошибок, которые допустили ее соперницы.

Стоит ли из-за этого паниковать? Разумеется, нет.