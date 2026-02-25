Размер шрифта
Синоптик предупредил об аномальных морозах в Сибири

Синоптик Шувалов: аномальные морозы окутают Сибирь
Илья Наймушин/РИА Новости

Аномально сильные морозы с ночной температурой до -40 °C окутают территорию Сибири до выходных. Об этом рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Аномально сильные морозы на всю эту рабочую неделю и вплоть до выходных окутают, завоюют Сибирь. Здесь отклонение средней суточной температуры от нормы составляет местами 15-20 градусов — это отрицательное отклонение», — уточнил специалист.

По словам синоптика, ночные значения температуры от Омска до Братска составят минус 30–35 °C, местами даже, в среднем течении Оби и Енисея, — -40 °C. Днем также столбик термометра покажет низкие значения — порядка -25 °C.

Руководитель прогностического центра добавил: если не брать в расчет северо-восток Якутии, то это самые холодные по аномалии температуры в районе России.

20 февраля семейный врач, терапевт, гастроэнтеролог клиники GMS Римма Мурадян сообщила, что сильный холод и резкие перепады температуры оказывают дополнительную нагрузку на сердце и сосудистую систему.

По словам специалиста, мороз может быть опасен не только для пациентов с патологиями, но и для внешне здоровых людей. При низких температурах сосуды сужаются для сохранения тепла, из-за чего происходит подъем артериального давления и учащается пульс.

Ранее офтальмолог объяснила, почему на морозе слезятся глаза.

 
