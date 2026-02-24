Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования смерти певца Кунгурова

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти оперного певца Кунгурова
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

24 февраля бывшая жена артиста Наталья Троицкая в эфире передачи «Пусть говорят» сообщила, что не верит в версию самоубийства Кунгурова. По ее мнению, артиста могли убить, либо это был несчастный случай.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительным данным, певец совершил самоубийство.

Вскоре после этого российский певец Сергей Пенкин назвал домыслами информацию о психологических проблемах у Кунгурова. Исполнитель заявил, что его коллега всегда был открытым и веселым человеком, поэтому он не верит в то, что у артиста были проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее друг Кунгурова заявил, что в ходе их последней встречи артист был «радостным и довольным».

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!