Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования смерти певца Кунгурова

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

24 февраля бывшая жена артиста Наталья Троицкая в эфире передачи «Пусть говорят» сообщила, что не верит в версию самоубийства Кунгурова. По ее мнению, артиста могли убить, либо это был несчастный случай.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года возле дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительным данным, певец совершил самоубийство.

Вскоре после этого российский певец Сергей Пенкин назвал домыслами информацию о психологических проблемах у Кунгурова. Исполнитель заявил, что его коллега всегда был открытым и веселым человеком, поэтому он не верит в то, что у артиста были проблемы с ментальным здоровьем.

Ранее друг Кунгурова заявил, что в ходе их последней встречи артист был «радостным и довольным».