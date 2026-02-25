Размер шрифта
Россиянам рассказали, какие овощи становятся полезнее после термообработки

Агроном Куренин: томаты, морковь и брокколи полезнее после термообработки
Shutterstock/tativophotos

Считается, что для полного сохранения питательных веществ необходимо употреблять овощи именно в сыром виде, однако некоторые из них становятся более полезными именно после термической обработки. Алексей Куренин, агроном, технический консультант, Гродан (бизнес-подразделение РОКВУЛ), рассказал «Газете.Ru» об овощах, пищевая ценность которых повышается после приготовления.

Первый такой овощ — томат.

«Свежие плоды томатов в сыром виде насыщены ликопином. А вот после термической обработки данный антиоксидант освобождается, за счет чего лучше усваивается в организме. При тушении или варке вкус томатов раскрывается и становится более ярким», — заявил он.

Второй — морковь.

«В процессе приготовления повышается доступность бета-каротина — важного предшественника витамина А. Термообработка способствует более легкому и быстрому усвоению этого вещества», — пояснил эксперт.

Третий — брокколи и цветная капуста.

«Воздействие высокой температуры делает овощи более «мягкими» и щадящими для пищеварения. При этом важно соблюдать температурный режим и время приготовления для сохранения водорастворимых витаминов (прежде всего группы В и С)», — подчеркнул агроном.

Он отметил, что термическая обработка уменьшает содержание потенциально раздражающих веществ, что особенно актуально для людей с чувствительным пищеварением и заболеваниями ЖКТ.

«Термическая обработка повышает биодоступность многих полезных веществ, содержащихся в овощах, и одновременно снижает количество потенциально нежелательных соединений. Наиболее сбалансированным подходом считается сочетание в рационе как свежих, так и приготовленных овощей», — резюмировал эксперт.

