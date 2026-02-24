Уиткофф рассказал, когда может состояться новый раунд переговоров по Украине

Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на конференции YES, передает «Интерфакс-Украина».

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я действительно думаю, что [глава СНБО] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сказал он.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

