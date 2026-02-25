Россия располагает возможностью дать отпор в случае передачи Великобританией и Францией ядерного оружия Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по украинской тематике, передает ТАСС.

24 февраля в Службе внешней разведки РФ сообщили о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям», — сказал Небензя.

По словам дипломата, Москва рассчитывает на то, что в Лондоне и Париже проявят здравомыслие и удержат «своих лидеров от таких неадекватных шагов».

Информация российских разведчиков незамедлительно вызвала реакцию в Кремле. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва намерена обсудить с Вашингтоном планы по ядерному вооружению Украины.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы Лондона и Парижа передать ВСУ ядерное оружие «граничат с безумием».

Ранее постпред РФ при ОБСЕ заявил, что страны Запада пытаются утащить на дно весь мир.