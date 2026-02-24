Размер шрифта
Мужчина попытался остановить самолет во время взлета, выбежав на рулежную дорожку

Мужчина с психическим расстройством попытался остановить самолет в США
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Психически больной мужчина пытался сорвать вылет самолета American Airlines в США. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Нештатная ситуация произошла 23 февраля в международном аэропорту Финикс Скай Харбор (PHX). Во время движения по взлетно-посадочной полосе (ВВП) самолета авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс AA-1804 в Тампу, штат Флорида, на рулежную дорожку выбежал неизвестный.

Первым заметил человека на ВВП пилот самолета, который вот-вот должен был взлететь. Он сообщил диспетчеру, что мужчина машет руками и в ближайшее время пересечет линию ожидания. По словам другого пилота, мужчина снял обувь и оставил ее на асфальте.

Полиция Финикса задержала мужчину прямо на аэродроме. В заявлении правоохранительные органы сообщили, что, по их мнению, мужчина страдает от психического расстройства, поэтому он был доставлен в больницу для обследования.

Работа аэропорта не была нарушена из-за инцидента, и рейс AA-1804 вылетел всего через пару минут после того, как мужчина появился на ВВП.

Ранее американка бросила собаку в аэропорту, чтобы ее пустили в самолет, и была арестована.

 
