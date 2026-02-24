Размер шрифта
Россиянин запинал пса до сотрясения мозга из-за громкого лая

Telegram-канал «Осторожно, новости»

Житель Сочи напал на собаку, которая уже десять лет живет во дворе дома. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на улице Фурманова. На кадрах с места заметно, как мужчина жестоко пинает животное несколько раз ногами. К нему выбежала женщина, предположительно, чтобы остановить.

После произошедшего соседи отвезли любимца дома в ветеринарную клинику, где у него диагностировали сотрясение мозга и гематомы.

Как рассказали местные жители, пес по кличке Рэкс уже давно живет во дворе, ему 17 лет. Его обидчик вместе с семьей переехал полтора года назад и якобы стал издеваться над Рэксом. В день, когда было снято видео, мужчине не понравился громкий лай собаки. По словам людей, пес старый и ни на кого не бросался.

Жильцы планируют обратиться в полицию. Они строят вольер, чтобы закрывать его на ночь. Некоторые хотели забрать животное к себе, но не стали этого делать, так как Рэкс старый и привязан ко всем жильцам.

Ранее в Госдуме призвали назначить в регионах инспекторов для борьбы с догхантерами.

 
