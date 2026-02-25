Размер шрифта
Степашин оценил перспективы возвращения в Россию Акунина и Быкова

Экс-премьер Степашин: Акунин и Быков вряд ли вернутся в Россию
Николай Галкин/ТАСС/Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

Писатели Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и Дмитрий Быков (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) вряд ли возвратятся в Россию, другие же творческие люди из числа релокантов, «не поливавшие свою страну грязью», вполне могут вернуться. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

По его словам, часть релокантов, которая «не поливала грязью» вернется, а Акунин и Быков, которым «вкатили срок», не приедут. Степашин подчеркнул, что не понимает, зачем страну покинула «замечательная актриса» Чулпан Хаматова, которая создала фонд для помощи детям. И в этой деятельности Хаматовой оказывал значительное содействие президент России Владимир Путин. Степашин назвал поведение актрисы «некрасивым». «Я не понимаю: ну тебе-то чего? Играй в театре», - сказал бывший премьер.

28 января стало известно, что Акунина обвинили в умышленном уклонении от явки в суд по своему делу.

31 июля в пресс-службе Минобрнауки РФ заявили, что распространяемый документ о запрете студентам хранить в общежитиях книги Акунина и Быкова является подделкой.

Ранее стало известно, что писателю Акунину ужесточили наказание.

 
