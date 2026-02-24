Буданов высказался об ударе по «условному Валдаю»

Буданов выступил против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине

Украина и Российская Федерация не должны совершать удары по центрам принятия решений друг друга. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, сообщает «РБК-Украина».

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае (местоположение резиденции президента РФ Владимира Путина. — «Газета.Ru»). Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — сказал Буданов.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали государственную резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. Позднее в РФ пообещали ответить на произошедшее и скорректировать переговорную позицию. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к случившемуся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 января текущего года министерство обороны России сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаку на резиденцию главы государства нанесли массированный удар по критическим объектам Украины. Во время операции были применены высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ракетный комплекс «Орешник», а также БПЛА.

Ранее в России раскрыли причины отказа от удара специальным оружием по Украине.