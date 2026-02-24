Проводимая Европейским союзом политика ведет к опасной эскалации конфликта на Украине, заявил депутат Европарламента от итальянского оппозиционного Движения «Пять звезд» Данило Делла Валле. Об этом сообщает ТАСС.

Евродепутат отметил, что через четыре года после начала боевых действий достижение мира по-прежнему является призрачным. Он подчеркнул, что Движение «Пять звезд» всегда отвергало ошибочную стратегию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров ведущих европейских стран — премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона. Делла Валле назвал очевидным тот факт, что воинственный настрой ЕС усугубляет конфликт на Украине и ведет к его опасной военной эскалации с ядерной державой.

Депутат указал, что представители Движения проголосовали в Европарламенте против предложенной парламентским большинством резолюции по Украине и предложили ее альтернативный вариант, который не был принят во внимание. Делла Валле подчеркнул, что Движение «Пять звезд» отвергает приоритеты Европейского союза, которые основываются на военном решении вместо установления дипломатического процесса. По его словам, конфликт на Украине ведет к тяжелым экономическим последствиям для европейских граждан и предприятий, а безопасность Евросоюза заключается в разоружении, а не перевооружении.

24 февраля Европейский парламент в годовщину начала специальной военной операции на Украине выпустил резолюцию, где говорится о том, что Россия должна «потерпеть поражение».

Ранее Орбан предупредил Европу об опасном шаге в отношении Украины.