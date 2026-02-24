Размер шрифта
В Латвии задержали российского историка и корееведа

В Риге полиция прямо во время лекции задержала эксперта по КНДР Андрея Ланькова
В Риге сотрудники полиции прямо во время лекции задержали российского историка и корееведа Андрея Ланькова. Об этом сообщает портал Delfi, ссылаясь на посетителей мероприятия.

Лекция о КНДР российского востоковеда должна была пройти в столице Латвии во вторник, 24 февраля, в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

По словам очевидцев, ученого с занятия увели представители муниципальной полиции. Историка доставят в иммиграционную службу Латвии.

Ланьков является востоковедом и одним из ведущих мировых экспертов по КНДР. Он преподает в Университете Кукмин в Сеуле.

В феврале Россия официально обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств из-за систематических нарушений прав русского и русскоязычного населения в Латвии.

В декабре в Латвии арестовали историка, преподавателя и вице-президента Русской общины Виктора Гущина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот человек «играет заметную роль в латвийской общественной жизни, ведет исключительно гуманитарные проекты, связанные с образованием, просветительской работой, сохранением русского языка, культуры, истории», но, несмотря на это, был арестован по надуманному поводу.

Ранее в Латвии задержали подростков, у которых нашли флаг с надписью «Мы русские, с нами Бог».

 
