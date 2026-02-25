Размер шрифта
В украинской столице произошел сильный взрыв

«Страна.ua»: в Киеве произошел сильный взрыв
Efrem Lukatsky/AP

В Киеве произошел мощный взрыв. Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о сильном взрыве на левом берегу Киева. Тревоги в столице нет», — говорится в публикации.

Через некоторое время в издании уточнили, что причиной взрыва, по данным местных пабликов, стало возгорание трансформатора. По предварительной информации, в Днепровском районе вспыхнула подстанция.

22 февраля в Укрэнерго сообщили, что после удара Вооруженных сил РФ несколько регионов Украины остались без электричества. По данным компании, часть жителей Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областей оказалась без электроснабжения. Также ресурса не было на подконтрольной Украине части Запорожской области.

19 февраля Чернигов, Славутич и несколько пригородных населенных пунктов Черниговского района остались без света из-за аварии на линии. По информации компании «Черниговоблэнерго», ЧП произошло на одной из воздушных линий ЛЭП, мощностью 110 кВ.

Ранее мэр Парижа передала Киеву генераторы.

 
