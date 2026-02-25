Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Москвичей предупредили о возможном аномально жарком лете

Климатолог Киселев: лето в Москве может выдаться аномально жарким
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В предстоящее лето в Москве может наступить аномально жаркая погода. Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Ученый пояснил, что нынешняя зима является довольно холодной по сравнению с предыдущими годами, что может повлиять на летнюю погоду. Температура воздуха в сезонах связана, поскольку среднегодовая температура всегда составляет около +15°C и не подвержена сильным колебаниям. Поэтому, если в одном сезоне гораздо холоднее, то в другом, чтобы сохранить среднегодовые показатели, может быть аномально тепло.

Киселев подчеркнул, что достоверные прогнозы погоды могут быть даны не ранее чем за 15 суток, а наиболее точные — за трое суток до предполагаемого события. Если же прогноз делается за несколько месяцев, то он с равной вероятностью может как оправдаться, так и не оправдаться.

22 февраля начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что рекордно снежная зима в России спровоцирована глобальным потеплением.

Ранее Москве предсказали рост сильных снегопадов.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!