Москвичей предупредили о возможном аномально жарком лете

В предстоящее лето в Москве может наступить аномально жаркая погода. Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Ученый пояснил, что нынешняя зима является довольно холодной по сравнению с предыдущими годами, что может повлиять на летнюю погоду. Температура воздуха в сезонах связана, поскольку среднегодовая температура всегда составляет около +15°C и не подвержена сильным колебаниям. Поэтому, если в одном сезоне гораздо холоднее, то в другом, чтобы сохранить среднегодовые показатели, может быть аномально тепло.

Киселев подчеркнул, что достоверные прогнозы погоды могут быть даны не ранее чем за 15 суток, а наиболее точные — за трое суток до предполагаемого события. Если же прогноз делается за несколько месяцев, то он с равной вероятностью может как оправдаться, так и не оправдаться.

22 февраля начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что рекордно снежная зима в России спровоцирована глобальным потеплением.

Ранее Москве предсказали рост сильных снегопадов.