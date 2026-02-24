Девушка притворилась, что стала змеей, чтобы избежать нежелательного брака

В Индии невеста избежала брака по расчету, сделав вид, что превращается в змею

Жительница Индии инсценировала превращение в змею, чтобы избежать нежелательного брака по договоренности. Об этом пишет Daily Star.

В индийском штате Уттар-Прадеш девушка по имени Рина исчезла из дома, оставив в спальне аккуратно разложенную одежду, украшения и длинную змеиную шкуру.

Ее суеверные родственники вспомнили о «нагинях» — существах из индийского фольклора, способных превращаться в змей, и решили, что произошло нечто сверхъестественное и необратимое.

Однако полиция быстро разоблачила мистификацию. Оказалось, что Рина планировала сбежать от своего жениха, выбранного родителями, и выйти замуж за мужчину, с которым у нее был тайный роман.

После ее исчезновения появилось видео, на котором Рина, стоя в традиционной свадебной одежде рядом со своим избранником, сказала, что она «довольна» своим выбором и попросила позволить ей жить спокойно.

Власти подтвердили, что дело было урегулировано мирным путем.

