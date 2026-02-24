Размер шрифта
Россиянин сжег дачу, чтобы она не досталась жене в случае развода

В Красноярске мужчина попал под суд за то, что сжег собственный дом
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске мужчина сжег дачный дом и мешал его тушить, чтобы отомстить жене. Об этом пишет kp.ru.

В мае 2025 года в одном из красноярских СНТ полностью сгорел дачный дом. Огонь угрожал соседним участкам. Один из дачников наблюдал за пожаром и вместо того, чтобы обратиться в МЧС, позвонил жене. Он сообщил ей, что горит их дача, и женщина набрала 112, но спасти жилище не удалось.

Пожарные оперативно прибыли и развернули рукава, но мужчина бросился к ним, начал отталкивать с руганью и всячески мешал тушению. На место вызвали полицейских, которые успокоили агрессивного гражданина. Им оказался 36-летний хозяин дома. Мужчина признался, что сам поджег дом после ссоры с женой.

Он заподозрил ее в желании развода и мысленно представил раздел имущества. Решив, что дача достанется ей, сибиряк уничтожил постройку своими же руками, чтобы жене осталась голая земля, а о риске для соседей не подумал.

На поджигателя возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Во время следствия он возместил супруге ущерб, но ему по-прежнему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Приморье пьяный мужчина из ревности заживо сжег возлюбленную.

 
